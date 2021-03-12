Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Госдепартамент Соединённых Штатов заявил о необходимости выделить дополнительные средства для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в комментарии к отчёту управления генерального инспектора Госдепа о расходах ведомства.

«Помимо начисленных взносов, США и их союзники должны вносить через внебюджетный механизм ОБСЕ дополнительные добровольные взносы», — говорится в документе.

Отмечается, что без дополнительных средств миссия не смогла бы посылать наблюдателей в наиболее опасные районы Украины для надзора за соблюдением режима прекращения огня, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОБСЕ, в 2020 году в результате атак Вооруженных сил Украины в Донбассе погибли свыше сотни мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Восемь мирных жителей погибли и 32 — получили ранения с момента начала действия дополнительных мер контроля режима прекращения огня с 27 июля 2020 года.

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