Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В Чувашии планируют к декабрю завершить корректировку проекта одного из главных дорожных долгостроев — дороги в обход города Ядрина. Власти рассчитывают получить федеральную поддержку, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

По данным властей, подрядчик должен будет скорректировать проект строительства объездной дороги в Ядринском районе с выходом через село Сареево на дорогу «Сура» с реконструкцией участка дороги регионального значения Никольское — Ядрин — Калинино.

Согласно предварительным расчётам, на достройку потребуется свыше 500 млн рублей, поэтому планируется попасть в федеральную программу.

«После получения положительного заключения государственной экспертизы мы направим заявку в Минтранс России на выделение средств из федерального бюджета, так как республика своими силами не справится», — говорит глава минтранса Чувашии Владимир Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, дорогу в объезд Ядрина начали строить в 2006 году, на тот момент его стоимость оценивалась в 1,1 млрд рублей. В 2010 году строительство было приостановлено, за это время было потрачено почти 680 млн рублей.

Напомним, что в Чувашии началась подготовка к строительству федеральной скоростной платной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Она станет частью международного транспортного коридора. В Чувашии определён перечень дорог, которые будут задействованы при строительстве. С учётом того, что они будут использованы для проезда тяжёлой дорожной техники и после завершения строительства потребуется восстановление дорожного полотна, чувашские власти достигли предварительной договорённости о выделении дополнительного финансирования.

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