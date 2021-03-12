Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM Спасатели в Бурятии начали активную подготовку к весенним паводкам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, специалисты отправляются на самые сложные участки реки Селенга.

«Участок у села Кардон — одно из наиболее опасных мест. Именно здесь очень высок риск того, что вода выйдет из берегов и затопит окрестные поселения. Чтобы этого избежать, каждый год здесь работает специальная техника. В этом году пропилят больше 40 км льда», — отметили в агентстве.

Всего на реках республики специалисты насчитали 11 затороопасных участков. Без превентивных мер в виде прорытия траншеи, множество населённых пунктов по берегам рискуют быть подтопленными. Завершить работы по распиловку льда планируют к концу марта.