Ташкент, , 08:34 — REGNUM В Узбекистане на 60-м году жизни скончался кинорежиссер Бахром Якубов, сообщили 12 марта в телеграм-канале национального агентства «Узбеккино».

Режиссер ушел из жизни 11 марта. «Коллектив национального агентства «Узбеккино» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким режиссера», — говорится в сообщении.

Бахром Якубов родился в Ташкенте в 1961 году. Окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. Островского. Режиссёр известен фильмами «Сарвиноз», «Фатима и Зухра», «Супер невестка», «Ичкуев» и другие.