Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Повышение эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО) обсудили в телефонном разговоре вице-президент США Камала Харрис и гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Беседа Харрис и Оконджо-Ивеалы состоялась 11 марта. Вице-президент США предложила новому руководителю ВТО решительную поддержку. Они обсудили необходимость реформ в организации ради максимального увеличения её эффективности в будущем.

Харрис и Оконджо-Ивеала также договорились вместе работать над устранением последствий пандемии коронавируса и климатических изменений, а также обратить внимание на устойчивость глобальной цепочки поставок.

Приоритет США, подчеркнула Харрис, в инвестициях в здравоохранение и технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр финансов Нигерии Оконджо-Ивеала приняла полномочия генерального директора ВТО 1 марта 2021 года.

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