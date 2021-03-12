Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Запрета на вывоз вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных американскими компаниями, нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 11 марта в ходе брифинга.

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По ее словам, ранее администрация США лишь дала понять, что выступает за приоритет в обеспечении препаратами своих граждан. Однако Псаки заверила, что любая компания может вывозить свою продукцию за рубеж и любая страна может приобретать такие вакцины. При этом американские власти в настоящий момент проводят закупки препаратов только для жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта власти США уведомили ЕС об отсутствии возможности поставлять в Евросоюз вакцины AstraZeneca, выпущенные американскими компаниями.

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