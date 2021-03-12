Купертино, США, , 08:40 — REGNUM Американская компания Apple обвинила бывшего сотрудника Саймона Ланкастера в передаче знакомому журналисту корпоративной информации, являющейся коммерческой тайной. О подаче 11 марта иска на Ланкастера в суд штата Калифорния (США) сообщает портал The Verge.

Ланкастер работал в Apple с 2008 года, в том числе над проектированием новых продуктов и внедрением различных материалов. По данным портала, он с 2018 года сотрудничал с неким журналистом, который, в обмен на информацию о новых продуктах компании, писал для Ланкастера статьи, помогающие продвижению его стартапа.

Уже после подачи заявления на увольнение осенью 2019 года Ланкастер ради дополнительных сведений принял участие в совещании по секретному проекту Apple. А также, по версии компании, до последнего дня скачивал различные документы по новым гаджетам для передачи их журналисту.

«Мы очень серьёзно относимся к умышленной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению нашего этического кодекса и нашей политики ради персональной выгоды», — говорится в заявлении Apple. В компании подчёркивают, что сделают «всё, что в наших силах, чтобы защитить наши инновации».

Как сообщало ИА REGNUM, французская организация France Digitale обвинила американскую компанию Apple в незаконном сборе пользовательских данных для персонализированной рекламы.

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