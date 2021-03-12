Москва, , 08:33 — REGNUM Жители Москвы, имеющие доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК), теперь могут воспользоваться новой услугой — посмотреть КТ-, МРТ-снимки, результаты рентгена и флюорографии, сообщается на портале мэра столицы.

Появление данного сервиса избавит москвичей от необходимости приходить на прием к врачу в поликлинику за результатами исследований. Если потребуется консультация специалистов, то ссылка на архив со снимками доступна в онлайн-формате.

Новая услуга доступна москвичам в их электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Москвы есть возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

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