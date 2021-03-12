Москва, 12 марта, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Компания Toyota запатентовала в России новую спортивную версию кроссовера Highlander с приставкой XSE. Патентные изображения модели размещены в базе Роспатента.

Роспатен Toyota Highlander XSE

Toyota Highlander XSE уже представлен на авторынке США. Возможно, что новинка также появится и в России.

Стоит отметить, что на российском авторынке обычная версия Toyota Highlander нового поколения была представлена летом прошлого года. Модель построена на новой модульной платформе TNGA. На такой же «тележке» базируется кроссовер RAV4. Toyota Highlander получил обновленный экстерьер и интерьер, а вот в качестве агрегата остался прежний «атмосферник» на 3,5 л.

Спортивная версия Highlander XSE отличается от стандартного кроссовера решеткой радиатора, бампером спереди с массивным воздухозаборником, боковыми юбками и 20-дюймовыми двухцветными дисками.

Дизайн салона XSE отличается искусственными вставками «под карбон», а также сидениями и дверными картами, которые выполнены в бордовых и черных тонах.

Кроме того, спортивная версия получила жёсткую подвеску, оригинальные амортизаторы и перенастроенный электроусилитель руля. Под капотом модели стоит 3,5-литровый двигатель мощностью 249 л. с.

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