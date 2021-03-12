Кишинёв, , 08:38 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель партии социалистов Игорь Додон планирует стать премьер-министром республики. Об этом политик рассказал 11 марта в эфире телеканала Prime.

«Я готов возглавить правительство, и я думаю, что в какой-то момент это произойдет. Мы с командой справимся», — сказал Додон.

Он отметил, что планирует это сделать только после того, как пройдут очередные или досрочные выборы в парламент Молдавии.

Напомним, парламентские выборы в Молдавии должны пройти в 2023 году, однако действующий президент страны Майя Санду заявила, что намерена добиться досрочных выборов. Согласно конституции, распустить парламент глава республики может, если депутаты в течение трёх месяцев не примут ни одного закона, либо за это же время не утвердят кандидатуру на пост премьер-министра. Экс-премьер-министр Молдавии Ион Кику ушёл со своего поста 23 декабря 2020 года, и новый глава правительства еще не назначен.

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