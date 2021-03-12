Киев, , 08:35 — REGNUM Оппозиционный украинский телеканал «Первый независимый» отключили от эфира, поскольку его создали люди, чья работа не соответствует стандартам журналистики. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко 11 марта в эфире телеканала «1+1».

Министра попросили прокомментировать, почему к оппозиционным каналам Zik, NewsOne и 112.ua применены санкции во внесудебном порядке, а также, почему телеканал «Первый независимый» отключили от эфира без всяких объяснений.

Ткаченко выразил сомнение в том, что «Первый независимый» могли основать журналисты трёх закрытых каналов, сбросившись «по одной гривне».

«Эти журналисты, которые работали на трёх закрытых каналах, вряд ли их работа соответствует элементарным стандартам журналистики. Так же, как и вряд ли эти медиа, которые действовали по «темникам Кремля», можно назвать свободными медиа или медиа, которые стоит защищать», — сказал он.

Отметим, что никаких реальных доказательств работы украинских СМИ по «темникам Кремля» не существует. «Пророссийскими», по мнению представителей власти Украины, являются любые оппозиционные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировало на незаконное закрытие оппозиционных телеканалов на Украине. «Это решение может повлиять на свободу выражения взглядов на Украине», — заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН раскритиковали закрытие оппозиционных телеканалов на Украине