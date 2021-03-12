Чита, , 08:31 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края направило 170 миллионов рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Как пояснила глава регионального минфина Вера Антропова, на данную меру социальной поддержки в Забайкалье сегодня могут рассчитывать более 40 тысяч жителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. В Забайкальском крае размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 7099,61 рубля.