Новосибирск, , 08:29 — REGNUM В Новосибирске в феврале 2021 года произошло 156 пожаров, из них в объектах жилого фонда — 92 (в том числе 23 — в многоквартирных домах, 21 — в индивидуальных). За месяц погибли десять человек, 11 — травмированы. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Основные причины пожаров в феврале: неосторожное обращение с огнём — 85 случаев, из них 28 случаев — при курении; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 34 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 19 случаев.

По итогам двух первых месяцев 2021 года наблюдался рост общего количества пожаров — по сравнению с 2020 годом на 51,3%.