Нуакшот, , 08:30 — REGNUM Экс-президенту Мавритании Мохаммеду ульд Абдель Азизу предъявлено обвинение в коррупции. Об этом 12 марта сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что судьей, который удовлетворил требования прокурора, также предъявлены обвинения в коррупции зятю бывшего президента, двум бывшим премьер-министрам и нескольким экс-министрам страны.

Также уточняется, что после предъявленных обвинений экс-президент будет пребывать под судебным контролем, условия которого будут объявлены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что в стране существует «очень мощная мафия», которая располагает неограниченными денежными средствами.