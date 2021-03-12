Чита, , 08:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 851 человек, причём 92 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 38 122 пациента (+108 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 761 человек (+4 пациента за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 63 (-9 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 34 (+14 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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