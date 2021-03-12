Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбургской области на 1 января 2021 года портфель кредитов, предоставленных банками представителям малого и среднего бизнеса, составил 39,6 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Доля просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу за 2020 год уменьшилась на 3,9% — до 7% (в целом по России — 11%). Уменьшение доли просрочки связано с реализацией банками мер господдержки предпринимательства. Так, в 2020 году за время действия различных программ в условиях пандемии банки реструктурировали около 19% кредитов.

Всего за 2020 год субъекты малого и среднего бизнеса Оренбуржья получили кредиты на сумму 62,3 млрд рублей.

Управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк отметил, что для дальнейшего роста кредитования в условиях восстановления деловой активности важно расширять возможности привлечения финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса. «Этому будет способствовать реализация Дорожной карты Банка России по развитию финансирования субъектов МСП на 2021−2022 годы, которая включает как повышение эффективности традиционных программ льготного кредитования, так и продвижение новых кредитных инструментов», — сказал он.