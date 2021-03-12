Горно-Алтайск, , 08:26 — REGNUM Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлено официальное обвинение в получении взяток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, оба заключены под стражу.

По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го обвиняемые получили взятки на сумму 4,6 млн рублей от руководства трёх компаний за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования с определёнными фирмами. Далее они обеспечивали беспрепятственное принятие поставленного товара и своевременную оплату. Уголовное дело возбуждено по статье «получение особо крупной взятки организованной группой».

«На основании ходатайства следователя министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.

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