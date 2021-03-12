Саратов, , 08:39 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев крайне недоволен слабым подходом, который не позволяет обеспечивать стабильную работу коммунальных объектов Саратова. Совещание на эту тему прошло накануне с председателем регионального правительства Романом Бусаргиным и главой областного центра Михаилом Исаевым.

Вице-губернатор доложил о проводимой проверке в городе состояния дел в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Основными причинами аварий стали высокий износ сетей и халатность должностных лиц на объектах ЖКХ.

Губернатор потребовал, что в случае халатности спрос с виновных должен быть серьезный. Необходимо проработать дополнительные меры, изыскать ресурсы, чтобы жители могли получать качественные коммунальные услуги. «И делать перерасчеты, чтобы по окончанию отопительного сезона суммы в платежках не вырастали в три раза. Расходы концессий на жителей не перекладывать», — добавил Радаеав.

ИА REGNUM напоминает, 11 марта в Саратове произошла очередная коммунальная авария на сетях теплоснабжения. Повреждение сетей на тепломагистрали диаметром 500 мм выявили на пересечении улиц Григорьева и Комсомольская. На время ремонтных работ временно приостановили теплоснабжение 24 жилых домов разной этажности, двух объектов социальной сферы и нескольких административных зданий. Количество проживающих в зоне отключения составило 4,2 тыс. человек. При этом температура воздуха в городе опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.

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