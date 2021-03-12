Якутск, , 08:31 — REGNUM В Якутии полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 29 799 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Первым компонентом препарата «Спутник V» привились 54 579 жителей республики.

Всего минздрав Якутии получил 56 412 доз вакцины, использовано 97,6%.

За минувшие сутки в республике было выявлено 39 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на утро 12 марта 5849 жителей завершили полный курс вакцинации против коронавируса.