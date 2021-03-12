Москва, , 08:25 — REGNUM Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, могут предъявить новое обвинение. Об этом 12 марта сообщили газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Пролить свет на экономические преступления бывшего главы региона может, по версии следствия, предприниматель и адвокат Николай Шухов, который ранее возглавлял избирательный штаб Фургала и был управлявшим частью активов. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

В СКР полагают, что в рамках заключённой с надзорным ведомством сделки Николай Шухов подтвердит изначально высказанные предположения о том, что финансовые махинации на «Амурстали» могли совершаться под руководством Сергея Фургала или в его интересах.

«Однако юридически закрепить такие показания можно только на очной ставке между обвиняемым Шуховым и Фургалом, не имеющим статуса в уголовном деле о мошенничестве», — подчеркивает издание.

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Для проведения этого следственного действия, по данным источников газеты, дальневосточного коммерсанта и решили этапировать в Москву. Пока обвинения Фургалу в связи с выявленными хищениями на предприятии «Амурсталь», совладельцем которого является бывшая жена экс-губернатора, не предъявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года. Следственный комитет РФ считает его причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Убийства, полагает следствие, были связаны с коммерческими интересами Фургала и его соучастников. Против губернатора дали показания другие фигуранты дела. Сам подозреваемый свою вину не признал.

В настоящее время Фурган находится под стражей. В марте суд пролил ему срок ареста до 8 июня 2021 года.

Напомним, предприниматель Николай Шухов проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве на заводе «Амурсталь». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).