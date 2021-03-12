Барнаул, , 08:20 — REGNUM Алтайские спасатели в ночь на 12 марта боролись с огнем на территории барнаульского радиозавода — горело складское помещение. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Склад на территории барнаульского радиозавода сгорел в ночь на 12 марта МЧС РФ

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело внутри здания, огонь вышел на кровлю. Пожар был присвоен второй ранг сложности, задействованы дополнительные силы, так как огонь стремительно распространялся по зданию.

В третьем часу ночи пожар был локализован на площади 870 кв.м. Полностью ликвидировать горения удалось только около 4 часов по местному времени.

«Сложность в тушении пожара состояла в большой горючей загрузке помещений, сороковых годов прошлого века постройки, наличием газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, сложной планировкой», — пояснили в пресс-службе спасателей.

Всего пожарным удалось спасти материальных ценностей более чем на 15 млн. рублей и не допустить распространения огня на соседние здания.