Барнаул, 12 марта, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Алтайские спасатели в ночь на 12 марта боролись с огнем на территории барнаульского радиозавода — горело складское помещение. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

МЧС РФ Склад на территории барнаульского радиозавода сгорел в ночь на 12 марта

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело внутри здания, огонь вышел на кровлю. Пожару был присвоен второй ранг сложности, задействованы дополнительные силы, так как огонь стремительно распространялся по зданию.

В третьем часу ночи пожар был локализован на площади 870 кв. м. Полностью ликвидировать горение удалось только около 4 часов по местному времени.

«Сложность в тушении пожара состояла в большой горючей загрузке помещений сороковых годов прошлого века постройки, наличии газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, сложной планировке», — пояснили в пресс-службе спасателей.

Всего пожарным удалось спасти материальные ценности более чем на 15 млн рублей и не допустить распространения огня на соседние здания.