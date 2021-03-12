Кито, , 08:20 — REGNUM Министр иностранных дел Эквадора Луис Гальегос Чирибога подал в отставку. Об этом 12 марта сообщает местное издание El Comercio со ссылкой на дипломата.

Также указывается, что источники в МИД Эквадора подтвердили, что все встречи, которые были запланированы у экс-главы внешнеполитического эквадорского ведомства, отменены.

Кроме того, отмечается, что исполнять обязанности министра иностранных дел Эквадора до того момента, когда президент страны Ленин Морено назначит на данную должность нового дипломата, будет замглавы МИД страны Артуро Кабрера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 68 тысяч жителей Эквадора привились против коронавирусной инфекции.