Симферополь, 12 марта, 2021, 08:18 — ИА Регнум. План Украины по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трёх китов», ждёт фиаско. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

По его словам, никаких «трёх китов» тут нет, максимум — «сморщенный морской конек, который готов на всё, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо».

«Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислила «три кита» украинской политики по «возвращению» Крыма.

Первой составляющей, по его словам, является принятая в марте Советом национальной безопасности страны стратегия «деоккупации» полуострова. Второй частью политики Киева в этом направлении должно стать объединение усилий стран-союзников. Третьим «китом» он назвал синергию — направление предполагает «восстановление международного права» и достижение «полного суверенитета Украины над Крымом и Севастополем».

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