Сеул, , 08:28 — REGNUM В Южной Корее приняли решение продлить ещё на три недели запрет на авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, действие запрета продлится до 1 апреля. Известно, что первоначально запрет на авиасообщение с Великобританией был введён 23 декабря 2020 года с целью предотвращения проникновения в страну мутировавшего коронавируса.

В настоящее время в Южной Корее выявлено 257 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Из них 154 случая заражения приходится на «британский» штамм, 21 случая заражения — на «южноафриканский» штамм, семь случаев — на «бразильский» штамм. Ещё 75 случаев заражения приходятся на другие штаммы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 488 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 94 686.

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