Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Выборы в парламент Грузии, которые проходили в конце октября и начале ноября 2020 года, имели ряд существенных недостатков, но в целом прошли в достаточно свободной и конкурентной обстановке. Об этом говорится в окончательном докладе некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI) (иностранный агент), который был опубликован 11 марта на сайте НКО.

Документ сформирован на основании деятельности в Грузии наблюдательной миссии от IRI, которая работала в стране в выборный период. В отчете отмечается, что в результате избирательной реформы, проведенной руководством страны перед началом выборов, Грузия значительно продвинулась «на пути к демократии».

«Подготовка к выборам 2020 года ознаменовала собой похвальные шаги в направлении создания более разнообразного и плюралистического правительства, повышение прозрачности раскрытия информации о расходах на предвыборную кампанию и усиления правоприменения Избирательного кодекса», — говорится в отчете.

В НКО отметили, что все участники избирательной компании имели свободный доступ к СМИ и могли проводить собрания. Также в отчете указывается на снижение количества случаев насилия по сравнению с предыдущими годами.

В то же время у американских наблюдателей есть претензии к работе избирательных комиссий в Грузии, так как многие жалобы на нарушения в ходе выборов якобы не были рассмотрены без оснований. Также в отчете указывается, что правящая партия «Грузинская мечта» во время предвыборной кампании якобы использовала административный ресурс. Негативные отзывы были у НКО и к деятельности оппозиции. По мнению наблюдателей, оппозиционные политики стремились дискредитировать действия ЦИК.

«Новообразованное правительство Грузии должно серьёзно работать над устранением недостатков, выявленных наблюдателями, и выполнять рекомендации по улучшению будущих избирательных процессов», — отметили авторы отчета.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Они требуют от властей провести досрочные выборы.

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