Салехард, , 08:17 — REGNUM На Ямале распределили квоты на весеннюю добычу бурого медведя. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

От охотников поступило 201 заявление. Из них 88 человек из Шурышкарского района, выдано 47 разрешений. В остальных районах ЯНАО разрешение получат все заявившиеся охотники, так как квота превысила число желающих.

Отмечается, что в 2019 году принцип очередности сменила случайная выборка, чтобы все охотники в равной возможности смогли получить доступ к охотничьему ресурсу. Процедура распределения разрешений прошла при помощи программного обеспечения с использованием датчика случайных чисел в автоматическом режиме.