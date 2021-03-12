Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, двое жителей Горно-Алтайска 72 и 82 лет, а также 68-летняя жительница Чемальского района скончались в январе 2021 года.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 204. Из них 184 скончались непосредственно от COVID-19, остальные — по иным причинам.