Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 899 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате — 237, Нур-Султане — 112, Алма-Атинской области — 76, Западно-Казахстанской области — 71, Карагандинской области — 68.

Общее число выявленных случаев достигло 221 669, выздоровели — 204 782 пациента, скончались 2837 человек. С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали 49 694 случая пневмонии с признаками коронавируса.

Отметим, с середины января в Казахстане произошел скачок заболеваемости COVID-19. В конце января число новых случаев превысило 1,5 тыс. В феврале наблюдался постепенный спад заболеваемости. С 9 марта отмечается рост новых случаев.