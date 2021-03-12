Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 11 марта завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,01%, до $69,53. Росту котировок в последние дни способствовало ослабление доллара США на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также увеличению цен на черное золото способствовали рост фондовых индексов, ожидание снятия ограничений от пандемии и восстановление мировой экономики. ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2021 году на 0,22 млн баррелей в сутки (б/с), до 96,3 млн б/с.

Кроме того, нефтяной рынок получил поддержку от одобрения Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн. Джо Байден должен подписать проект 12 марта.

Сегодня, 12 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,50. Цена восстановилась на 62% к падению с $71,34 до $66,48.

Покупателям ничего не мешает чтобы закрепится выше психологического уровня $70 за баррель. К закрытию дня ожидается повышение цен до $70,50.

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