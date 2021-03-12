Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области возвращаются к вопросу объединения должностей губернатора и председателя правительства. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте закона о поправках к уставу Ульяновской области. Законопроект внесён на рассмотрение депутатов регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Действующий устав Ульяновской области принят 19 мая 2005 года, за это время в него вносились различные поправки. Наиболее масштабные уточнения планируется внести в новой редакции закона, который был поддержан 11 марта 2021 года на заседании комитета по социальной политике.

Одно из значимых изменений касается системы управления Ульяновской областью. В пояснительной записке уточняется, что с 15 апреля 2021 года исключается государственная должность председателя правительства Ульяновской области. Функции руководителя правительства предлагается возложить на губернатора.

«Это позволит сосредоточить все рычаги управления в одних руках и будет соответствовать общей тенденции формирования структуры государственного управления в регионах России, когда вся ответственность за управление регионом лежит на высшем должностном лице», — отмечается в документе.

По данным авторов законопроекта, в настоящее время должности главы региона и премьер-министра совмещены более чем в 50 регионах.

Напомним, в июле 2019 года с предложением о совмещении должности главы региона и премьер-министра обратился к губернатору Ульяновской области вице-спикер парламента Василий Гвоздев (фракция «Единая Россия»). Депутат сослался на необходимость «повышения эффективности работы и сокращения расходов». Глава региона Сергей Морозов поддержал предложение, однако на деле решение несколько раз откладывалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев возложил на себя функции председателя правительства. Это было сделано 6 февраля 2020 года, через неделю после назначения Николаева в качестве врио главы республики. Тогда он пояснил, что позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и повысит ответственность первого лица республики за принимаемые решения и ситуацию в регионе.

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