Уфа, , 08:19 — REGNUM Концепции межвузовского студенческого кампуса в Уфе рассмотрел глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в правительстве республики. Построить такой кампус планируют в рамках создания в регионе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Кампус предлагают возвести в Дёмском районе города. Здесь планируется простроить общежития для ученых, студентов и преподавателей, корпус для исследований, медицинский и спортивный корпусы, полигон для опытов. В ходе заседания были рассмотрены концепции архитекторов из Уфы Танзили Дулатовой и Александра Сафарова. Каждый из них разработал неповторимый дизайн кампуса в стиле модели хромосомы и тамги.

«У нас цель — построить необычный научно-образовательный объект. Предлагаю отойти от термина «кампус», поскольку заявленные проекты больше, чем просто студенческие общежития. Это, по сути, академгородок или наукоград», — заявил Хабиров.

В связи с этим он предложил построить также инновационные детские сады и школы, для того, чтобы создать комфортные условия для работы ученых.

Глава Башкирии поручил учесть мнения руководства вузов Уфы, доработать архитектурные проекты и представить итоговую концепцию на общественное обсуждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открыли Центр цифрового образования «IT-Куб».

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