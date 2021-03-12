Рабат, 12 марта 2021, 08:14 — REGNUM Прибытия двух партий российской вакцины «Спутник V» ожидают власти Марокко, заявил министр здравоохранения королевства Халед Айт Талеб, 11 марта сообщает марокканский портал «360».
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По его словам, препарат должен поступить в марте и апреле.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта марокканское министерство здравоохранения выдало разрешение на применение «Спутника V» в рамках ускоренной процедуры.
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