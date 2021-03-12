Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM Двум предпринимателям из Новосибирска предъявлено обвинение в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Гражданина Казахстана 28 лет, который вёл свой бизнес в Новосибирске решением суда отправили под стражу. 32-летнюю предпринимательница отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта под стражу был отправлен министр. По версии следствия, с июля 2020 года по февраль 2021-го обвиняемые получили от поставщиков медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты более 4,5 млн рублей в качестве взятки.

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