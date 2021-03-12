Киев, , 08:18 — REGNUM Многие люди, уезжавшие на Украину из Крыма и Донбасса, через некоторое время вернулись обратно. Они не смогли устроиться на новом месте, заявил генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос на круглом столе «Крым и Донбасс: пути возвращения».

По словам генерала, Киев боролся за разум и сердце украинского народа, но потерпел крах. Люди сначала выехали с «оккупированных территорий», а потом вернулись обратно.

«Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос.

Генерал добавил, что офицеры военно-морских сил увольнялись и уезжали в Крым, так как не имели жилья на Украине. Таких случаев было много. Этих людей на Украине никто не ждал и не поддерживал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что экономика Украины откатилась на 20 лет назад и уже не сможет восстановиться.

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