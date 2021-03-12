Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам дня 11 марта рубль укрепился к доллару и британцу. Пара доллар/рубль снизилась на 0,41%, до 73,30 руб., фунт/рубль — на 0,04%, 102,53 руб. пара евро/рубль повысилась на 0,17%, до 87,89 руб. Рубль укрепился к доллару США на фоне повышения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также укреплению национальной валюты помогает ослабления доллара на глобальном валютном рынке. Росту цен на нефть способствует решение ОПЕК+ сохранить добычу нефти на апрель.

Смягчение ограничений от пандемии и одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн играет в пользу роста цен на черное золото.

Сегодня, 12 марта, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $69,50. Основные валюты торгуются в минусе. Учитывая, что сегодня последний рабочий день перед выходными рубль может закрыться в минусе.

Так сложилось, что из-за санкционных рисков участники рынка боятся оставаться в российской валюте на выходные.

Сегодня торги на Мосбирже открылись снижением по рублю. За один доллар дают 73,41 руб. Техническая картина остается на стороне рубля.

Покупателям достаточно сломить уровень 73,30 руб. как его укрепление к доллару ускорится. Ближайший целевой уровень находится на уровне 72,50 руб.

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