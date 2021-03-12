Хабаровск, , 08:21 — REGNUM В Хабаровских ЗАГСах в феврале выдано 1062 свидетельства о рождении детей, из них родилось 14 двойняшек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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При это в Хабаровске появились на свет более 500 детей и порядка 200 — в Комсомольске-на-Амуре.

Мальчиков родилось 557. Популярным у родителей оказалось имя Александр — так нарекли 33 новорождённых. Кроме того, чаще всего мальчикам давали имена: Максим, Матвей, Артём, Михаил, Кирилл, Тимофей, Илья, Егор и Лев. Единичные случаи: Артемий, Герман, Демид, Ерофей, Климентий, Лукьян, Ростислав, Тарас.

Девочек родилось 505. Из них больше всего назвали Алисами (25) и Софиями (25). 18 новорожденных назвали Аринами и 17 — Валериями и Ксениями. Реже стали называть Полинами, Евами, Викториями, Варварами и Дарьями.

При этом фантазии родителей вылились в такие редкие имена дочерей как: Аврора, Анисия, Аннабелла, Арсения, Аэлита, Златослава, Лика, Лёля, Мирра, Оливия, Эмили, Энни и Эра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье самыми редкими для 2020 года среди мальчиков стали имена Эмиль, Симеон, Лука, Еремей, Адриан, Даниэль, Радион, Алекс, Стефан, Евсей, Маркус, Амур, Харитон, Антип. Среди девочек — Иванна, Ванесса, Лилит, Агнесса, Евлалия, Жасмин, Иветта, Афина, Златослава, Милада, Глафира, Магдалина, Магдалена, Ария, Радослава, Нонна, Николетта, Алекса, Мария-Николь, Хлоя, Дианна, Катрин, Каталея Орхидея.