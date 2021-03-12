Иркутск, , 08:07 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1974 человек, причём, как и накануне, семь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 12 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 58 345 человек (+199 за последние сутки).

Госпитализированы 1518 пациентов (-34 за последние сутки). Выздоровели 55 941 пациент (+281 за последние сутки).

Ещё 245 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+2 за сутки).

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