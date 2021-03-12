Пермь, , 08:07 — REGNUM В Пермском крае около 980,7 тысяч жителей перенесли заражение коронавирусом, умерли почти 6,5 тыс.человек. Такие данные привел в своем аккаунте в соцсети учредитель благотворительного фонда «Дедморозим», член краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 Дмитрий Жебелев.

«На этой неделе исполняется год с момента выявления первого пациента с коронавирусом в регионе. С тех пор им переболели до 1 млн жителей Прикамья, до 6,5 тысячи человек ушли из жизни. Это, как если бы за год вымерли весь Карагай или всё Усолье. При том, что в итоге Пермский край оказался одним из самых безопасных регионов России во время эпидемии», — сказал он.

С марта 2020 года по февраля 2021 года в регионе скончались 6473 человека. От 80% до 100% прироста так или иначе связаны с коронавирусом и создавшейся из-за него ситуацией, в том числе вынужденными ограничениями, отметил Жебелев, ссылаясь на разные источники.

По данным Росстата, смертность в Пермском крае за 2020 год увеличилась на 16,5% (по России показатель составил 18% — на 1,5%). В январе 2021 года показатель смертности в Прикамье снизился до 13,7%.

Напомним, по официальным данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с конца марта 2020 года (по состоянию на 11 марта 2021 года) в пермском крае выявлено 48 669 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 503 человека. От COVID-19 умерли 1814 пермяков. Еще 1216 носителей коронавируса скончались по причине сопутствующих заболеваний.

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