Париж, , 08:10 — REGNUM Французская оппозиционная партия «Ассоциация национальное объединение» ежемесячно осуществляет выплаты по полученному в России кредиту. Об этом лидер партии Марин Ле Пен вечером 11 марта заявила в эфире телеканала BFM.

«Мы уже осуществляем такие выплаты. Мы делаем это каждый месяц и не испытываем с этим никаких трудностей, потому что приложили необходимые усилия для приспособления формата партии к её финансовому положению», — ответила Ле Пен на вопрос о способности её партии погашать задолженность перед российским кредитором.

По её словам, штаб-квартира организации была перемещена в другое помещение, «арендная плата по которому ниже». Также на обращение партии за финансовой помощью активно откликнулись её избиратели.

Ле Пен подчеркнула, что члены партии и избиратели «отдают себе отчёт в том, что нам не предоставляют кредит» в западных банках.

Напомним, в 2014 году партия Ле Пен получила в ООО «Первый чешско-российский банк» кредит «на обычных условиях» в размере €9 млн для финансирования своей избирательной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между московским АО «Авиазапчасть» и французской оппозиционной партией депутата Марин Ле Пен — «Ассоциация национальное объединение» (LAssociation Rassemblement national). По нему иностранный ответчик обязался в течение пяти дней с даты утверждения соглашения выплатить 1€ млн по кредитному договору, а до 20 сентября 2020 года погасить ещё почти 390€ тыс. процентов по нему. На оставшуюся часть долга, превышающую 8€ млн, разработан график выплат вплоть до 20 декабря 2028 года.

Читайте также: 15 вопросов, которые Ле Пен хочет задать жителям Франции

Читайте ранее в этом сюжете: С партией Марин Ле Пен в России заключили мировое соглашение