Барнаул, , 08:03 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на утро, 12 марта, в компании по массовой вакцинации от коронавируса задействованы 70 462 человека (+1 849 за сутки). Из них 32 737 человек получили первую прививку и 37 725 человек полностью привиты (получили две прививки).

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Всего Алтайский край поступило уже 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак».

Напомним, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 12 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2473 человека, 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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