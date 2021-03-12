Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем было выявлено к 11 марта. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 34 862, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

К настоящему времени выздоровели от COVID-19 32 819 человек, из них за последние сутки — 141. Жертвами коронавируса стали 736 человек. В стационарах продолжают лечиться 693 пациента, в том числе 79 тяжёлых больных находятся в реанимации. В амбулаторном режиме лечение получают ещё 514 пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1013 коек, занято — 693, свободно — 320 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,4%», — отметили в штабе.