Джакарта, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в округе Джаявиджая и его окрестностях в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение произошло 12 марта 2021 года в 08:16 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше на расстоянии 49 км к югу от города Вамена, округа Джаявиджая (Папуа). Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение было неглубоким и вызвано разломом.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Японии в Индонезии Канасуги Кендзи напомнил о помощи и поддержке, оказанной Индонезией во время землетрясения, которое привело к аварии на АЭС «Фукусима — 1» в 2011 году.

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