Москва, , 07:54 — REGNUM Число кибератак на сайт Кремля постоянно растёт, некоторые из них отличаются по своей силе, сообщил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал сообщения о сбоях в работе сайтов Кремля и некоторых госорганов 10 марта.

«У нас ничего не сбивалось. У меня все работало», — сказал Песков ТАСС.

Представитель президента России подтвердил также, что за последнее время число кибератак увеличилось.

«Да, оно все время растёт. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причём таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — отметил он.

Напомним, 10 марта Песков сообщал, что перебои в работе сайтов государственных органов возможны, но факт сбоя на портале Кремля в оперативном режиме подтверждать не стал.

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