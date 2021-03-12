Кигали, , 07:54 — REGNUM Более 230 тыс. жителей Руанды получили прививку против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба президента страны.

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Среди привившихся против COVID-19 — президент Руанды Пол Кагаме и его супруга. Предполагается, что именно это помогло убедить жителей страны принять участие в вакцинации. Всего за неделю в Руанде привились против COVID-19 более 230 тыс. человек.

Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции в Руанде стартовал 5 марта. Тогда начали прививать пожилых граждан, медработников, а также людей из групп риска. Для вакцинации используется британская вакцина от AstraZeneca и американская от Pfizer.