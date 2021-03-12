Чебоксары, , 07:53 — REGNUM В Чувашии началась подготовка к строительству скоростной федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Определён перечень дорог, которые будут задействованы при строительстве, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Дорожная стройка начнётся в мае 2021 года. Подготовительные работы в настоящее время идут в Ибресинском и Шумерлинском районах. Власти уточняют, что завершаются геологические и геодезические изыскания, закреплено прохождение трассы по лесным территориям, идёт передислокация техники и монтаж вахтовых посёлков.

При строительстве трассы будут использованы дороги регионального и местного значения, сформирован перечень данных дорог.

«Наиболее плотно будут вовлечены и потребуют восстановления дороги Чебоксары — Сурсское, «Аниш» и «Сура» в Ядринском, Шумерлинском и Ибресинском районах», — говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов отмечает, что список дорог направлен на рассмотрение подрядчику и заказчику для выделения дополнительного финансирования на последующее восстановление дорожных участков.

«Предварительная договоренность об этом имеется», — сказал глава минтранса Чувашии.

О размере дополнительной финансовой поддержке пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, платная автомобильная трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Участок в Чувашии пройдёт через шесть сельских районов: Вурнарский, Шумерлинский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский. В рамках дорожного строительства появятся новый мост через Суру и 25 мостовых путепроводов. Строительство планируется начать в мае — июне 2021 года, сдача намечена на 2024 год.

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Региональные власти ранее заявляли, что при строительстве магистрали будут созданы тоннели и экодуки — «зеленые мосты» в местах пересечения путей миграции диких животных. Также Чувашия планирует получить дополнительное финансирование при решении «организационных вопросов» — в частности, по доставке песка.

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