Абакан, , 07:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 17 человек, за весь период пандемии — у 21 525. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в правительстве республики.

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Выздоровели 25 человек. Всего в Хакасии на сегодняшний день зарегистрировано 20 618 выздоровевших — это 95,8% от числа заразившихся.

По данным республиканских властей, от COVID-19 скончались ещё два человека — 81-летняя и 95-летняя женщины. За весь период пандемии в Хакасии скончались 482 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Хакасии было выявлено 16 носителей коронавируса, выздоровели 28 человек.

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