Исламабад, , 07:51 — REGNUM Доступ к социальной сети TikTok будет заблокирован в Пакистане по решению суда. Об этом заявил представитель Пакистанского телекоммуникационного управления Хуррам Мехран 11 марта в интервью изданию Dawn.

Решение о запрете соцсети ранее вынес Высший суд Пешавара из-за заявления о распространении в сервисе записей с непристойным содержанием.

В октябре 2020 года власти также заблокировали приложение TikTok. Однако через несколько дней отметили это решение в связи с новыми обязательствам соцсети по фильтрации контента.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января индийские власти навсегда запретили китайские мобильные приложения TikTok, Baidu, WeChat и ряд других сервисов из-за «ущерба суверенитету и целостности Индии, в также безопасности и общественному порядку в стране.

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