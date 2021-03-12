Спасск-Дальний, Приморский край, , 08:01 — REGNUM Спасск-Дальний представит проект благоустройства сквера имени Андрея Борисова для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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По условиям конкурса Минстроя России, город, численность населения которого от 20−50 тыс. человек, может получить грант до 70 млн рублей на благоустройство. Первый этап конкурса — выбор территории для благоустройства и сбор идей по проекту.

«Проект реконструкции предусматривает масштабные работы во всем сквере. Мы принимаем предложения от горожан по поводу того, какой они хотят видеть эту территорию. После этого уже полностью оформим проект и заявим его на участие в конкурсе», — пояснили в мэрии Спасска-Дальнего.

При этом, в 2021 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» в Спасске планируется благоустроить парк им. Сергея Лазо и привокзальную площадь.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря программе поддержки местных инициатив в столице Якутии появятся скверы выпускников, молодёжи, искусств и знаний.