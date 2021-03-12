Междуреченск, Кемеровская область, , 07:47 — REGNUM Кемеровские следователи назначили доследственную проверку после того, как бродячая собака укусила девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Междуреченске на улице бродячая собака укусила девочку, — уточнили в ведомстве. — Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, очевидцев происшествия, тяжесть причинённых ребёнку травм».

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске после нападения бездомной собаки на ребёнка возбуждено дело.